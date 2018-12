Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Autounfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Petersberg (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind in Petersberg bei Fulda drei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall passierte am Sonntagabend an der Anschlussstelle Fulda-Mitte der A7. Nach Darstellung der Polizei wollte eine 34-Jährige an der Autobahnausfahrt mit ihrem Wagen die Bundesstraße 458 kreuzen. Dabei habe die Frau die Vorfahrt eines herannahenden Autos missachtet - es kam zur Kollision. Die 34-Jährige, deren Wagen durch den Aufprall herumgeschleudert wurde, kam nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen ebenso in ein Krankenhaus wie zwei Frauen aus dem anderen Auto.