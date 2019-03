Mutter wird abgelenkt und fährt mit Auto gegen Straßenbaum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Perleberg (dpa/bb) - Eine Autofahrerin hat sich bei Perleberg (Landkreis Prignitz) von ihren Kindern ablenken lassen und ist in der Folge mit ihrem Auto gegen einen Straßenbaum gefahren. Die 27-Jährige und ihre zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren erlitten bei dem Unfall am Freitagmorgen leichte Verletzungen, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto ist den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit. Die Frau hatte selbst die Unfallursache eingeräumt.