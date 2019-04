Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pegau (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf einer Kreuzung in Pegau (Kreis Leipzig) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihn am Samstag ein 58 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen übersehen. Auto und Motorrad stießen zusammen. Der Motorradfahrer starb an seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.