Holzlaster verliert Baumstämme: A3 bei Passau gesperrt

Passau (dpa/lby) - Ein Holztransporter hat am Montagvormittag auf der Autobahn 3 zwischen Passau-Süd und Pocking seine gesamte Ladung an Baumstämmen verloren. Noch am Mittag war der Autobahnabschnitt Richtung Österreich komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war der Transporter aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts in den Grünstreifen gekippt. Die geladenen Baumstämme verteilten sich auf der Fahrbahn. "Es wird noch mehrere Stunden dauern, bis die Stämme weggeräumt sind", sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Passau-Süd umgeleitet. Der Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt.