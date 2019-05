Ausflugsschiff baut drei Unfälle in einer Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Parchim (dpa) - In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Ausflugsschiff gegen eine Säule gefahren, auf Grund gelaufen und mit einem Schleusentor kollidiert - das alles in nur einer Woche. Beim letzten Unfall am Freitagabend sei die Kommandobrücke des Flusskreuzfahrtschiffs zerstört worden, teilte die Polizei mit. Die Besatzung hatte demnach bei der Ausfahrt aus einer Schleuse auf der Müritz-Elde-Wasserstraße nahe Parchim das hydraulische Steuerhaus nicht rechtzeitig heruntergefahren. Es stieß gegen das Schleusentor und riss komplett ab. Verletzt wurde niemand.

Am vergangenen Samstag hatte das Schiff zum Auftakt der Pannenserie vor einer Brücke bei Grabow (Ludwigslust-Parchim) mit dem Heck eine Rufsäule der Schifffahrtsverwaltung gestreift und beschädigt. Dabei entstand nur geringer Schaden am Schiff, so dass es am nächsten Sonntag weiterfahren konnte. Allerdings nicht viel weiter, denn kurz hinter Grabow lief es auf Grund und musste aufwendig befreit werden. Insgesamt entstanden bei den Unfällen Schäden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun, wie es dazu kommen konnte.