Alkoholisierter Autofahrer kracht gegen Auto

Parchim (dpa/mv) - Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer ist bei einem Unfall in Parchim schwer verletzt worden. Der 75-Jährige kam am frühen Dienstagmorgen links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen parkenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam in eine Klinik. Beamte der Polizei bemerkten beim Eintreffen am Unfallort einen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Weil der 75-jährige Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Wegen des Aufprall wurde das geparkte Auto gegen einen weiteren Wagen geschoben. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 12 000 Euro.