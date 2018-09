Mann beim Überqueren einer Straße lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhorn (dpa/lni) - Ein 41-Jähriger ist beim Überqueren einer Straße in Papenburg angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ging gegen 8.00 Uhr über die Straße und übersah dabei das Auto eines 78-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Autofahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Ein Rettungswagen brachte den 41-jährigen Verletzten sowie den leicht verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Ob der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss stand, stand nach Angaben der Polizei noch nicht fest.