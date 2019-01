Zusammenstoß mit Krankenwagen: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß von einem Krankenwagen und einem Auto sind in Paderborn vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 42-jährige Autofahrerin am Samstag an einer Kreuzung einen Krankenwagen, der Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, kamen von der Fahrbahn ab und gerieten in einen Straßengraben.

Die Unfallfahrerin, der 35-jährige Fahrer des Krankenwagens und sein 69-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt, eine 84-jährige, im Krankenwagen transportierte Patientin erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro.