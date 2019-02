Direkt aus dem dpa-Newskanal

Owschlag (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall in Owschlag im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Die Autos der beiden seien auf einer Landstraße bei hohem Tempo frontal aufeinandergeprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Wie es zu dem Unfall am späten Donnerstagnachmittag kam, ist noch völlig unklar. Die beiden Fahrerinnen wurden in ein Krankenhaus gebracht.