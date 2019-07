Hoher Sachschaden bei Bauarbeiten an Otterndorfer Schleuse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Otterndorf (dpa/lni) - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind nach Schätzungen der Polizei bei einem Arbeitsunfall an der Otterndorfer Schleuse entstanden. Bei den Bauarbeiten geriet am Dienstag eine Baumaschine bei Rammarbeiten in Schräglage und kippte um, wie die Polizei am Mittwoch in Cuxhaven mitteilte. Dabei gelangten Diesel und Öl in den Kanal. Ein Arbeiter zog sich eine Fußverletzung zu und wurde in eine Klinik gebracht. Polizei, Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren nach dem Unfall vor Ort.