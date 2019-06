Kilometerlanger Stau nach Auffahrunfällen auf A4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Mehrere Auffahrunfälle haben am Montag auf der Autobahn 4 im Landkreis Bautzen für einen etwa zehn Kilometer langen Stau gesorgt. Nach Angaben der Polizei in Görlitz waren insgesamt fünf Fahrzeuge - vier Personenwagen und ein Transporter - in die Unfälle zwischen den Anschlussstellen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz verwickelt. Zwei Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Der Verkehr in Richtung Dresden wurde über eine Standspur geleitet.