Feuerwehr gibt nach Austritt einer Flüssigkeit Entwarnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ottendorf-Okrilla (dpa/sn) - Nach dem Austritt einer reizenden Flüssigkeit in einem Gewerbegebiet im Landkreis Bautzen hat die Feuerwehr am Samstag Entwarnung gegeben. Der Austritt stelle keine Gefahr für die Öffentlichkeit dar, teilte die Polizei am Samstag mit. Mitarbeiter eines DHL-Paketzentrums in Ottendorf-Okrilla hätten am Freitagabend einen unangenehmen Geruch gemeldet. Daraufhin sei das Gewerbegebiet bis zum frühen Samstagmorgen gesperrt worden und der Austritt des reizenden Stoffes in einem Chemiebetrieb festgestellt worden. Dort hatte der 59-jähriger Fahrer eines Gefahrguttransporters seinen Tank gereinigt. Dabei sei eine geringe Menge des reizenden Stoffes ausgetreten und in die Kanalisation gelangt. Verletzt wurde niemand. Trotz der Entwarnung sei auch in den kommenden Tagen noch mit einer Geruchsbelästigung zu rechnen.