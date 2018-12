Zweijähriger schwebt noch in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ostrhauderfehn (dpa/lni) - Nach einem Autounfall auf einem Privatgrundstück in Ostfriesland schwebt ein Zweijähriger noch in Lebensgefahr. Der Junge sei inzwischen in ein anderes Krankenhaus verlegt worden, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Polizei in Leer. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf einem Grundstück mit einer langgezogenen Auffahrt in Ostrhauderfehn. Ein 50-Jähriger hatte das Kleinkind mit seinem Kastenwagen erfasst. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen.