Zweites Todesopfer nach schwerem Unfall nahe Riesa

Ostrau (dpa/sn) - Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 169 in Ostrau (Landkreis Mittelsachsen) ist einer der Schwerverletzten im Krankenhaus gestorben. Der 42-Jährige erlag am Donnerstag seinen Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall, der sich am Mittwoch ereignet hatte, war auch eine 78-jährige Frau ums Leben gekommen. Ein sechsjähriges Mädchen und eine 34-jährige Frau wurden schwer verletzt.

Laut Polizei war der 42-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Oldtimer in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte sein Wagen mit einem Auto zusammen, in dem die zwei Frauen und das Mädchen saßen.