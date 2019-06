Frontalzusammenstoß beim Überholen: Motorradfahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Förste (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist im Landkreis Göttingen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 51-Jährige am Montagnachmittag auf einer Landstraße bei Förste in einer Linkskurve eine Fahrzeugkolonne überholt und dabei offenbar den entgegen kommenden Wagen übersehen. Durch den Zusammenprall wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Die 39-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.