Pärchen erleidet bei Verpuffung Verbrennungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück /(dpa/lni) - Ein Pärchen hat in einer Gartenlaube in Osnabrück bei einer Verpuffung Verbrennungen erlitten. Ein 25-Jähriger habe nach seiner Geburtstagsfeier am Sonntagmorgen eine Gasflasche von einem Heizofen abklemmen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei es zu der Verpuffung gekommen. Die Gartenlaube fing Feuer und die Flammen griffen noch auf eine andere Laube über, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die beiden Verletzten mussten in eine Klinik gebracht werden.