Osnabrück: Radfahrerin bei Glätte-Unfall schwer verletzt

Osnabrück (dpa/lni) - Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist eine Radfahrerin in Osnabrück verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war die Frau am Freitagabend auf glatten Straßen mit ihrem Rad unterwegs, als sie wegrutschte und fiel. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen sagte. Insgesamt kam es von Freitagabend an in der Region Osnabrück, der Grafschaft Bentheim und dem Emsland zu 14 Unfällen auf glatten Straßen. In den meisten Fällen blieb es aber bei Blechschäden.