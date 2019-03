Autofahrer hinterlässt Trümmerfeld: 26-Jähriger verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Ein 26-jähriger Autofahrer hat in Osnabrück mehrere Autos und Bäume beschädigt. Der Mann wurde bei dem Unfall im Stadtteil Schölerberg leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge war der 26-Jährige mit seinem Wagen in der Nacht zum Sonntag gegen den Bordstein geraten, bevor er gegen mehrere Verkehrspoller sowie ein Bushaltestellenschild fuhr. Daraufhin prallte der Wagen gegen einen Baum, der entwurzelte und auf ein anderes Auto fiel. Der Wagen des 26-Jährigen geriet auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dort zwei weitere Autos sowie noch einen Baum. Am Unfallwagen entstand laut Polizei Totalschaden. Ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, war am Sonntagvormittag unklar.