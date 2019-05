Unfalltod von Radfahrer an Bahnübergang: Ursache unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld/Langenorla (dpa/th) - Nach dem Tod eines Radfahrers an einem Bahnübergang im Saale-Orla-Kreis ist die genaue Ursache des Unfalls weiter unklar. Vermutet werde, dass der 27-Jährige den herannahenden Zug nicht bemerkt habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Der Radler hatte den unbeschrankten Bahnübergang in Kleindembach, einem Ortsteil von Langenorla, in der Nacht zum vergangenen Freitag überqueren wollen und war vom Zug erfasst worden. Am Unfallort wurden laut Polizei Kopfhörer gefunden. Es sei aber unklar, ob der Mann diese zum Unfallzeitpunkt getragen habe.

Außer dem von der Polizei befragten Zugführer gebe es bislang keine Zeugen des Unglücks, sagte der Sprecher. Der leere Zug war von Pößneck nach Orlamünde unterwegs gewesen.