Mann in Langenorla von Zug erfasst und tödlich verletzt

Langenorla (dpa/th) - In Langenorla (Saale-Orla-Kreis) ist ein junger Mann an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug überfahren und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Saalfeld am Freitagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 27-Jährige auf seinem Fahrrad einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen. Der Zug, in dem keine Passagiere saßen, erfasste ihn aus noch ungeklärten Umständen. Die Polizei ging von einem Unfall aus.