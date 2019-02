Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Schulbus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pößneck (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 281 im Saale-Orla-Kreis ist am Montagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war das Auto zwischen Kolba und Neunhofen in einer Kurve nach links abgedriftet und gegen einen entgegenkommenden Schulbus geprallt. Der Autofahrer, dessen Identität zunächst unklar war, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb. Der Schulbus war zum Unfallzeitpunkt nur mit einem Busfahrer besetzt. Weitere Angaben, auch zur Unfallursache, konnte die Polizei zunächst noch nicht machen.