15-jähriger Mopedfahrer prallt gegen Streugutkasten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oppurg (dpa/th) - Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist bei Oppurg (Saale-Orla-Kreis) gegen einen Streugutkasten gefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe am Donnerstagnachmittag auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Freitag mit. In einer Kurve kam der 15-Jährige von der Fahrbahn ab. Sein Moped prallte gegen den Kasten.