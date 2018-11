61-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oppenweiler (dpa/lsw) - Eine 61-jährige Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) schwere Verletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 18-jährige Frau war mit ihrem Auto am Dienstagabend in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn einer Kreisstraße geraten und frontal mit dem Pkw der 61-Jährigen zusammengestoßen. Die ältere Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die junge Frau blieb nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.