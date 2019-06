Karambolage von fünf Autos in Olpe: Fünf Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Olpe (dpa/lnw) - Bei einem Crash mit fünf Autos sind in Olpe fünf Menschen verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Mann bemerkte den Rückstau an einer Baustellen-Ampel zu spät und fuhr mit seinem Wagen gegen ein Auto vor ihm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug des 30-Jährigen geriet dann in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei weiteren Autos. Zudem wurde ein weiteres Auto in der Ampel-Schlange beschädigt.

Fünf Menschen kamen nach dem Unfall am Freitagabend mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. An insgesamt fünf Wagen entstanden Schäden mit einer Gesamthöhe von rund 70 000 Euro. Drei Autos mussten abgeschleppt werden.