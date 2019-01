Senior fährt beim Einparken durch Bankfiliale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein Senior ist bei einem missglückten Einparkversuch mit seinem Auto durch eine Fensterfront, ein Büro und schließlich durch eine Wand in einer Bankfiliale gefahren. Der Wagen des 75-Jährigen habe am Montagnachmittag beim Einparken plötzlich beschleunigt, teilte die Polizei mit. Das Auto krachte durch die Scheibe, durchquerte ein Büro und durchbrach dann noch eine Wand zum benachbarten Büroraum. Dort blieb der Wagen, in dem neben dem Fahrer auch ein Hund saß, stehen.

Beide blieben unverletzt, mussten aber kompliziert befreit werden: Die Feuerwehr zog zuerst das Auto mit einer Seilwinde aus der Bankfiliale. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. In den Büroräumen war in dem Moment, als das Auto herein krachte, niemand.