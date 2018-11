Motorrollerfahrer in Oldenburg bei Unfall tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Beim Zusammenstoß eines Motorrollers mit einem Auto ist in Oldenburg der Fahrer des Zweirades tödlich verletzt worden. Ein 46-Jähriger war mit seinem Wagen von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn gefahren und touchierte dabei den 57-jährigen Rollerfahrer, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch berichtete. Dadurch geriet der Kradfahrer auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Auto einer 27 Jahre alten Frau frontal zusammenstieß. Der 57-Jährige wurde auf die Straße geschleudert und so schwer verletzt, dass er kurz darauf an der Unfallstelle starb.