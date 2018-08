Leckgeschlagener Frachter im Küstenkanal: Lecks ausgebessert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Nach einer provisorischen Ausbesserung zweier Lecks an dem Frachter, der am Samstag im Küstenkanal bei Oldenburg vermutlich auf Grund gelaufen war, prüft das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, ob eine Weiterfahrt möglich ist. Der Frachter schwimme wieder voll im Wasser, sagte eine Sprecher des Amts am Mittwoch. Mit einer Entscheidung werde am Donnerstag gerechnet.

Sachverständige hatten am Dienstag im Innenraum zwei Lecks entdeckt, nachdem das eingedrungene Wasser sowie der geladene Bleistaub aus dem Innenraum des Schiffes entfernt und abtransportiert worden war. Durch die Lecks war der geladene Bleistaub nass geworden und dichtete vermutlich die Löcher wieder so weit ab, dass kein weiteres Kanalwasser eindringen konnte. Die Ladung des Schiffs bestand aus 1200 Tonnen Bleistaub und geschredderten Batterien, womit sie laut Polizei kein Gefahrgut darstellte.

Der Schiffsführer und der Steuermann hatten den Frachter am Samstag planmäßig verlassen und die Verantwortung einem jungen Mann übertragen. Dieser schlug am Samstagabend Alarm, da sich Wasser im Laderaum befand. Ob der Frachter wirklich auf Grund lief, war nicht endgültig festzustellen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.