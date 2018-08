Fünf Verletzte nach Kollision beim Abbiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Oldenburg sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Darunter seien auch zwei Kinder im Alter von fünf und acht Jahren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die 34-jährige Autofahrerin, die die beiden Kinder dabei hatte, wollte am Samstagabend auf die Autobahn abbiegen. Dabei übersah sie das ihr entgegenkommende Auto einer 27-jährigen Frau und ihres 36-jährigen Mitfahrers. Alle fünf Verletzten wurden nach dem Unfall in umliegende Krankenhäuser gebracht.