E-Bike-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Oldenburg (dpa/lni) - Beim Überholen ist ein 70-jähriger E-Bike-Fahrer in Oldenburg schwer gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstag auf einem Radweg an der Hunte eine 32 Jahre alte Radfahrerin überholt und dabei mit einem Pedal ihr Bein berührt. Beide verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Räder. Während der Senior auf den Kopf stürzte, blieb die Frau unverletzt.