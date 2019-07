Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zittau (dpa/sn) - Beim Baden im Olbersdorfer See (Kreis Görlitz) ist ein 41-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckten Rettungsschwimmer den reglosen Badegast am Sonntag am Ufer. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Zittauers feststellen. Woran genau der 41-Jährige starb, muss noch geklärt werden.