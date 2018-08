Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ohrdruf (dpa/th) - Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 88 zwischen Crawinkel und Ohrdruf (beide Kreis Gotha) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort bei einer Kollision schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit. Er war demnach in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Auch der 67 Jahre alte Fahrer des Autos wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 16-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Die B 88 war vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 10 000 Euro.