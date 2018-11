Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ohrdruf (dpa/th) - Ein 77-Jähriger ist beim Überqueren einer Straße in Ohrdruf (Kreis Gotha) angefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Autofahrer war am Mittwoch von der Ausfahrt eines Supermarktes auf die Straße gefahren und hatte den Rentner zu spät gesehen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Der 77-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.