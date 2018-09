Mann und neun Jahre altes Kind nach Unfall in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oftersheim (dpa/lsw) - Ein 46-Jähriger und ein Mädchen sind bei einem Unfall in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Freitag mit dem Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden 18-Tonner zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen wurden er selbst und ein neunjähriges Mädchen, das mit ihm im Wagen saß, lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock.