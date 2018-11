Radfahrer in Offenburg von Lastwagen erfasst und getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Auf einer stark befahrenen Straße in der Innenstadt von Offenburg (Ortenaukreis) ist ein Fahrradfahrer am Montag von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Lastwagenfahrer hatte den Radler beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der 33 Jahre alte Radfahrer starb noch am Unfallort. Er war den Angaben zufolge auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg in gleicher Richtung wie der Lastwagen unterwegs. Der Lastwagenfahrer bog den Ermittlungen zufolge ab, als die Ampel grün für ihn zeigte. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln.