Auto und Lastwagen stoßen zusammen: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto auf der Bundesstraße nahe Elgersweier in Offenburg sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Offenbar war ein Fahrzeug in die Spur des anderen geraten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Bundesstraße wurde zunächst voll gesperrt. Da der Lastwagen auf der Seite lag, sollten die Aufräumarbeiten länger dauern.