Lkw prallt gegen Brückenpfeiler: Fahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach an der Queich (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt. Der Mann sei mit seinem Lastwagen am Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt.