Schiff bleibt an Rand von Offenbacher Schleuse hängen

Offenbach (dpa/lhe) - Bei der Einfahrt in die Nordkammer der Offenbacher Schleuse ist ein 109 Meter langes Tankmotorschiff an einer Kante hängengeblieben und beschädigt worden. Das Schiff sei am Mittwochabend zunächst mit der rechten Seite im Bereich des Schleusentores gegen eine Wand gestoßen, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls driftete es dann nach links und krachte mit dem Bug voran gegen eine hervorstehende Kante, an der es hängen blieb. Durch die Kante wurde die Bordwand des Schiffes aufgeschnitten. Den Angaben zufolge drangen aber weder Gefahrenstoffe ins Wasser noch Wasser in das Schiff. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Nordkammer ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar. Das Schiff soll am Donnerstag geborgen werden.