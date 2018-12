Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Junge ist offenbar auf dem Weg zur Schule in Offenbach angefahren und leicht verletzt worden. Der Fahrer des Kombis sei nach dem Unfall am Mittwochvormittag geflohen, berichtete die Polizei. Der Neunjährige sei danach in seine Schule gegangen und habe dort von einem Unfall berichtet, sagte ein Polizeisprecher. Das Kind habe geschockt gewirkt und über Schmerzen am Oberkörper geklagt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.