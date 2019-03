18-Jähriger rast mit Auto gegen Baum: schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oettersdorf (dpa/th) - Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist im Saale-Orla-Kreis mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Das Auto des jungen Mannes sei am Mittwochabend auf der Landstraße 3002 bei Oettersdorf in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wagen kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein 19 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Auf der Landstraße gab es nach dem Unfall für etwa zwei Stunden Verkehrsbehinderungen.