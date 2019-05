Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oestrich-Winkel (dpa) - Ein 79 Jahre alter Mann ist in Hessen beim Rasenmähen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Donnerstagabend mit seinem Sitzrasenmäher über sein Grundstück, als er zu dicht an eine Böschung geriet und zwei Meter tief hinabstürzte. Der 79-Jährige wurde von seiner Partnerin gefunden, die sofort Hilfe holte. Die Rettungskräfte konnten dem Mann in Oestrick-Winkel, einer kleinen Stadt am Rhein nahe Wiesbaden, nicht mehr helfen.