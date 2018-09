Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oelsnitz (dpa/sn) - Ein 21 Jahre alter Kradfahrer ist in Oelsnitz im Vogtlandkreis bei einer Kollision auf die Fahrbahn gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrzeug am Mittwochabend mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 57 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.