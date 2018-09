Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oederan (dpa/sn) - Eine 63 Jahre alte Radfahrerin ist im Landkreis Mittelsachsen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Frau war in Oederan mit einem Transporter zusammengestoßen und auf ein Feld geschleudert worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall am Dienstag kam, ist noch unklar.