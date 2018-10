Gleitschirmflieger stürzt ab und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Odernheim am Glan/Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein Gleitschirmflieger hat sich bei einem Absturz in der Nähe von Bad Kreuznach schwere Verletzungen zugezogen. Die Feuerwehr musste den 48-Jährigen am Sonntag aus einem bewaldeten Hang bergen, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber habe den Mann nach der schwierigen Rettungsaktion in die Uniklinik Mainz geflogen. Er habe schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag in der Nähe eines offiziellen Startplatzes für Gleitschirmflieger bei Odernheim am Glan (Landkreis Bad Kreuznach).

Mitglieder des Gleitschirmvereins und die Ehefrau des Verunglückten hätten kurz vor dem Absturz beobachtet, dass der Gleitschirm eingeklappt sei, berichtete die Polizei. Dies könne bei Luftturbulenzen passieren, normalerweise könne der Gleitschirmflieger den Schirm dann aber wieder öffnen. Das habe in diesem Fall wohl etwa zu lange gedauert, weshalb es zu dem Absturz gekommen sei.