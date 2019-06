Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberwiera (dpa/sn) - Bei einem Autounfall in Oberwiera (Landkreis Zwickau) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, stießen am Freitagnachmittag auf einer Kreuzung zwei Wagen zusammen. Die beiden Frauen am Steuer, ein vierjähriges Kind und eine 96-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt. Sie kamen in eine Klinik.