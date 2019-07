Mann ignoriert Schranke an Bahnübergang und wird getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberstaufen (dpa/lby) - Ein 76-Jähriger ist an einem Bahnübergang im Allgäu von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen am Montag sein Fahrrad über die Gleise schieben wollen, obwohl die Schranke bereits heruntergelassen war. Der Mann lief in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) an der Schranke vorbei und wurde von der Bahn erfasst, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Er starb noch an der Unfallstelle. Die 35 Fahrgäste des Zuges wurden nicht verletzt. Die Strecke zwischen Immenstadt und Oberstaufen musste zeitweise gesperrt werden.