69-jähriger Quadfahrer stirbt nach Unfall

Oberstaufen (dpa/lby) - Ein 69-Jähriger ist bei Oberstaufen im Landkreis Oberallgäu mit seinem Quad tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überschlug sich der Mann aus noch unbekannter Ursache am Vortag in einer abschüssigen Rechtskurve. Der 69-Jährige, der keinen Helm trug, erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Experten eingeschaltet, um die genaue Unfallursache zu klären.