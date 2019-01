34-Jährige bei Zusammenstoß von zwei Autos tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberschneiding (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf schneebedeckter Fahrbahn ist eine 34-Jährige am Samstag tödlich verletzt worden. Die Frau war am Morgen auf der B20 bei Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Wagen eines 23-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.