Oberschleißheim (dpa/lby) - Von einer Regionalbahn ist ein Mann am S-Bahnhof Oberschleißheim bei München erfasst und verletzt worden. Der 37-Jährige habe sich stark alkoholisiert an die Bahnsteigkante gesetzt und dann seine Beine im Gleisbereich baumeln lassen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Der durchfahrende Zug erfasste ihn am Mittwochabend. Er kam mit einem gebrochenen Mittelfuß in ein Krankenhaus.