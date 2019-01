Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhof (dpa/th) - Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist beim Überholen mit einem Auto im Gegenverkehr kollidiert und schwer verletzt worden. Der Mann habe am späten Montagnachmittag auf einer Landstraße bei Oberhof einen Lkw überholt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden liegt bei rund 20 000.