Auto gerät in Gegenverkehr: vier Schwerverletzte

Oberderdingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall zwischen Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) und Sternenfels sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 31-jähriger Autofahrer sei am Sonntagmittag zu weit nach rechts geraten und habe dann so ruckartig zurückgelenkt, dass er quer zur Fahrtrichtung in den Gegenverkehr schleuderte, teilte die Polizei in Karlsruhe mit. Ein entgegenkommender Wagen prallte in die Seite des von der Spur abgekommenen Autos. Der 31-Jährige und sein 35 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt, ebenso die beiden 80 Jahre alten Frauen im anderen Wagen. Die Unfallstrecke war rund drei Stunden gesperrt.